İngiltere'ye giriş yapanlar, 14 gün karantinada kalacak

Sınırlarını açmaya hazırlanan İngiltere, ülkeye giriş yapacaklara bazı kurallar getirecek.

Koronavirüs salgınının büyük yıkım yaşattığı İngiltere'de 211 bini aşkın vaka ve 31 binden fazla ölüm kayda geçti.

Londra yönetimi, ülke sınırlarını ne şekilde açacağının planlarını yapıyor.

İngiliz hava yolu şirketleri, Boris Johnson hükümetinin, yurt dışından gelecek yolcuların 14 gün gözetim altında tutulacağını kendilerine ilettiğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, İrlanda'nın bu uygulamadan muaf tutulacağı belirtildi.

İNGİLTERE'YE GİDENLERE KARANTİNA

Kararla birlikte İngiltere'ye gidecek olanlar, özel bir ikametgahta kendilerini tecrit etmek zorunda kalacak.

Hükümet ve havacılık yetkilileri, bu durumun, insanların sınıra ulaştıklarında İngiltere'de bir adres vermeleri anlamına geleceğini söyledi.

SEYAHAT KISITLAMASININ NE KADAR SÜRECEĞİ BELİRSİZ

Yeni seyahat kısıtlamasının ne kadar süre geçerli olacağı ve İngiltere vatandaşı olmayanların kiralanan özel konaklamalarda kalmalarına izin verilip verilmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

İNGİLİZ HAVA YOLLARI, TEKLİFİN DETAYLARINI GÖRMEK İSTİYOR

British Airways, EasyJet ve diğer İngiltere merkezli hava yolu şirketlerini temsil eden kuruluş Airlines UK, "Teklifin ayrıntılarını görmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"EKONOMİDE YIKICI ETKİSİ OLUR" UYARISI

İngiltere'de havalimanları ise, karantina uygulamasına tepki gösterdi.

Açıklamada, söz konusu kararın sadece İngiltere havacılık endüstrisi üzerinde değil, aynı zamanda daha geniş ekonomi üzerinde de yıkıcı bir etkisi olacağı savunuldu.

KAMYON ŞOFÖRLERİ MUAF TUTULACAK

Haberde, kamyon şoförleri ve nakliye endüstrisinde çalışan insanlar gibi kilit konumdaki işçilerin karantina kapsamında olmayacağı kaydedildi.