İngiltere’ye, Manş Denizi üzerinden bir günde 1.295 kaçak göçmen geçti

Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye, bir günden 1.295 kaçak göçmen geçiş yaptı. Savunma Bakanlığı, bu geçişle 2018’in rekorunun kırıldığını duyurdu.

İngiltere’de Manş Denizi üzerinden göçmen akını devam ediyor…

İngiltere ile Fransa arasında bulunan ve göçmenler tarafından Avrupa'dan İngiltere'ye ulaşmak için kullanılan Manş Denizi, dün 2018’den bu yanan rekor sayıda göçmenin geçişine sahne oldu.

İHA’nın haberine göre; Savunma Bakanlığı 2018 yılından sonra ilk kez bir gün içerisinde 1.295 kaçak göçmenin 27 botla Manş Denizi'nden geçtiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl, 2020'ye göre 8 bin 404 artarak 28 bin 526 kişi Manş Denizi'ni aşmıştı. Manş Denizi'nden 2018'de bir günde 1.185 kişi geçerek rekor kırılmıştı.

Kaçak göçmenleri Ruanda’ya gönderme planı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçmenlik sorununun önüne geçebilmek için tasarlanan göçmenlik uygulamasının bir parçası olarak, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderme planını 14 Haziran'da gerçekleştirmeyi planladığını duyurmuştu.

Fakat, İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği ilk uçuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararıyla son anda iptal olmuştu.