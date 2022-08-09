İngiltere'ye yeni uyarı: Üçüncü derece sıcaklık geliyor

Hava sıcaklıklarının bu yıl 40 derecenin üzerine çıktığı İngiltere için yeni bir uyarı geldi. “Üçüncü derece sıcaklık” uyarısı, 14 Ağustos'a kadar sürecek.

İngiltere'de, ülke genelini kapsayan sıcak hava dalgasına ilişkin “üçüncü derece sıcaklık” uyarısı yapıldı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansınca (UKHSA) yayınlanan üçüncü derece sıcaklık uyarısı, 14 Ağustos'a kadar sürecek.

Daha uzun süre etkili olabilir

Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 35 santigrat dereceye çıkması bekleniyor.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklığın temmuzda görülen en yüksek seviyenin altında olacağını ve sıcak hava dalgasının daha uzun süre etkili olabileceğini açıkladı.

“Yüksek risk” kategorisindeki kişilere destek verilecek

Sıcak hava dalgasına ilişkin uyarı kapsamında sosyal ve sağlık hizmetler sağlayan kurumların, “yüksek risk” kategorisindeki kişilere destek vermesi bekleniyor.

AA’nın haberine göre Met Office yetkilisi Tom Morgan, hafta içinde sıcak hava dalgasının geniş çaplı şekilde etkisini sürdüreceğini ve sıcaklığın 12-13 Ağustos’ta yüksek seviyelere ulaşacağını ifade etti.

40 derecenin üstüne çıkmıştı

19 Temmuz'da ülkede hava sıcaklığı ilk kez 40 derecenin üstüne çıkarak en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Met Office istatistiklerine göre, bu yılın temmuzu, “İngiltere için 1935'ten bu yana en kurak temmuz ayı”, Doğu Anglia, güneydoğu ve güney İngiltere için kayıtlara geçen “en kurak temmuz” oldu.