İngiltere’yi ‘Bert Fırtınası’ vurdu

DHA

İngiltere'de vatandaşlar, ‘Bert Fırtınası’ ile mücadele ediyor.

Met Office tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın ‘çok tehlikeli’ olarak adlandırıldığı ifade edildi.

Ülkenin kuzeydoğusunu etkisi altına alan fırtına ve yoğun kar yağışı, adeta hayatı felç etti.

"KRALLIK GENELİNDE YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR"

Açıklamada, “İskoçya ve kuzeydoğu İngiltere'deki bölgeler kardan en çok etkilenecek. Kuvvetli rüzgarlar en çok Galler ve İngiltere'nin kuzey ve güneydoğu bölgelerinde hissedilecek. Birleşik Krallık genelinde yoğun yağış bekleniyor” denildi.

Ülke genelinde ‘çoklu tehlike uyarılarının’ yapıldığı fırtına nedeniyle sadece bugün 40 cm'ye kadar kar yağması bekleniyor Fırtına nedeniyle ülke genelinde karayolu ve havayolu seferleri iptal edildi.

"DURUM OLDUKÇA TEDİRGİN EDİCİ"

Met Office sözcüsü Oli Claydon,"İngiltere'nin farklı bölgelerinde kuvvetli rüzgarlar, yüksek kar yağışı birikimi ve şiddetli yağmurla karşı karşıyayız.

Yani hafta sonu için oldukça karmaşık bir hava durumu söz konusu. Genel olarak konuşmak gerekirse, hafta sonu hava durumu oldukça tedirgin edici olacak" ifadelerini kullandı.