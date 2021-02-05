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    İngiltere'yi karıştıran Hannah Dean'ın cezası belli oldu

    İngiltere'de koronavirüs ve aşı karşıtı kampanyalar yürüten Hannah Dean, hastanelerde servislerin boş olduğunu iddia ettiği videoları defalarca paylaştıktan sonra, hastanelere girişi yasaklandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 16:41
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    İngiltere'yi karıştıran Hannah Dean'ın cezası belli oldu

    İngiltere tedbirlerini sıkılaştırmış ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini açıklamıştı ancak bir vatandaşın sosyal medyada yaydığı görüntüler ortalığı karıştırdı.

    Koronavirüsün bir yalan olduğunu söyleyen ve aşı karşıtı olan 30 yaşındaki Hannah Dean'in, hafta sonu paylaştığı görüntüler, İngiltere'de büyük yankı buldu.

    Kendisini gazeteci olarak tanıtan Hannah Dean, sosyal medya fotoğrafları çekmek ve Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) ‘baskı altında olmadığı’ ve insanların ‘hükümet tarafından izole edilip kontrol edildiği’ yönündeki asılsız iddiaları paylaşmak için Hampshire’daki hastanelere gitti.

    HASTANELERİN DURUMUNU PAYLAŞTI

    Paylaşımlarda hastanelere ‘doğrudan girip çıkabileceğinizi’ ve ‘hükümetin yalan söylediğini ve bunun çok rahatsız edici’ olduğunu açıkladı.

    Dean'in, hastanelerin boş koridorlarını paylaşarak hükümeti yalancılıkla suçlaması üstüne yetkililerden ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı.

    İngiltere yi karıştıran Hannah Dean ın cezası belli oldu #1

    TÜM HASTANELERE GİRİŞİ YASAKLANDI

    Koronavirüs inkar eden kadının hafta sonu paylaştığı görüntülerin ardından İngiltere'deki tüm hastanelere girişi yasaklandı.

    Hampshire polis teşkilatı, Portsmouth’daki Queen Alexandra Hastanesi’nde yasadışı bir şekilde fotoğraf çekip paylaştıktan sonra 30 yaşındaki bir kadına 200 sterlin para cezası verdiklerini söyledi.

    İngiltere yi karıştıran Hannah Dean ın cezası belli oldu #2

    İngiltere yi karıştıran Hannah Dean ın cezası belli oldu #3

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