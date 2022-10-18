İnsan Hakları Gözlemevi: Yunanistan yasaları çiğniyor ve AB de rıza gösteriyor

İnsan Hakları Gözlemevi: Yunanistan yasaları çiğniyor ve AB de rıza gösteriyor

İnsan Hakları Gözlemevinin Avrupa Medya Direktörü Andrew Stroehlein, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmeye devam ettiğini ve Avrupa Birliği'nin bu duruma sessiz kaldığını belirtti.

Türkiye'nın ısrarlı uyarılarına ve çabalarına rağmen, Yunanistan Ege'de göçmenleri acımasızca geri itmeye hatta ölüme terk etmeye devam ediyor.

Üstelik Avrupa Birliği de Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamalarına sessiz kalmayı sürdürüyor.

Stroehlein: "O suçlar halen işleniyor"

AA'nın haberine göre; İnsan Hakları Gözlemevinin Avrupa Medya Direktörü Andrew Stroehlein, Twitter'daki paylaşımında, Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri Türk kara sularına yasa dışı olarak geri itmesinin AB makamlarınca örtbas edildiğine dair Yolsuzlukla Mücadele Ofisinin (OLAF) raporuna değinerek, sene başında yayımlanan raporda kayıtlara geçen suçların, bugün hala işlendiği bilgisini paylaştı.

"Yunan hükümeti yasaları çiğniyor, AB bun rıza gösteriyor"

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in Yunanistan'ın göçmenlere karşı işlediği suçlara göz yumduğunu belirten Stroehlein, "Yunan hükümeti, yasaları çiğniyor ve AB de buna rıza gösteriyor. Yunan yetkililer, insanları Türkiye'ye doğru itmeye devam ederken Frontex, tıpkı önceki gibi şimdi de Yunanistan'da faaliyetlerini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

"Frontex hiçbir şey yapmıyor, Avrupa Komisyonu da yüz çeviriyor"

Yunan yetkililerin, uluslararası camiadan gelen çok sayıda uyarıya rağmen göçmenleri geri itmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Stroehlein, "Temel hakları koruma görevi olan Frontex, bu durum karşısında hiçbir şey yapmıyor. AB yasalarını ihlal ettiği için Yunan hükümetine karşı hukuki süreç başlatması gereken Avrupa Komisyonu da yüz çeviriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sığınmak isteyen herkese fırsate tanınmalı"

Stroehlein, sığınma talebinde bulunan herkese fırsat tanınması gerektiğinin ve hiç kimsenin yasal dayanak olmadan geri gönderilemeyeceğinin altını çizdi.

Yunanistan sahil güvenliği ve Frontex'in dahil olduğu geri itme olaylarına ilişkin haberler, 2020'den itibaren uluslararası basında yer aldı.

Bu haberlere göre, Yunan sahil güvenlik botları, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botlarını engelliyor, zarar veriyor hatta batırırken Frontex de bunlara göz yumuyordu.

Geri itmelerle ilgili Yunanistan ve Frontex'e tepki gösterenler arasında Türkiye de bulunuyordu. Türk yetkililer, sık sık geri itmelerin insanlık dışı olduğunu vurguladı.

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