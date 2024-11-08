İnsansı robot tarafından çizilen ilk sanat eseri 1,32 milyon dolara satıldı

A.I. God. Portrait of Alan Turing adlı 2,2 metre yüksekliğindeki portre, dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da tarafından üretildi.

1,32 MİLYON DOLARA SATILDI

Portre, New York'ta yapılan satışta 1,32 milyon Amerikan doları fiyatıyla alıcı buldu.

"ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ BİR ANI"

Sotheby’s müzayede evinin yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bugün, bir humanoid robot sanatçısı tarafından yapılan ilk sanat eserinin müzayedeye çıkmasının ardından elde edilen rekor fiyat, modern ve çağdaş sanat tarihindeki önemli bir anı işaret ediyor ve yapay zeka teknolojisi ile küresel sanat piyasası arasındaki artan kesişimi yansıtıyor.