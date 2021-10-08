Instagram'a erişim kesildi

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sosyal medya kesintilerinden sonra Instagram ve Facebook'a erişim yeniden kesildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Facebook ve bünyesine barındırdığı Instagram, WhatsApp gibi tüm servisler, 2008'den bu yana en uzun süreli kesintiyi yaşadı.

Devam eden erişim sorunları esnasında kullanıcılar, 7 saat boyunca bu servislerin hiçbirine ulaşamadı.

Öte yandan, Facebook'un eski çalışanlarından Frances Haugen'ın şirket hakkında yaptığı olumsuz açıklamalar, Facebook hisselerinde çöküşe neden oldu.

BU HAFTA İKİNCİ KEZ ERİŞİM KESİLDİ

Facebook ve Instagram'a bu hafta ikinci kez kısa süreli erişim engellendi.

Platformu kullanan bazı bireyler akış yenilenemiyor problemi ile karşı karşıya kaldılar.

FACEBOOK'TAN İLK AÇIKLAMA

Bunun üzerine açıklama yapan Facebook, kesintinin farkında olduklarını, bir an önce işleri normale döndürmek için çalıştıklarını bildirdi:

"Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

MARK'IN KİŞİSEL SERVETİ 7 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde, Mark Zuckerberg'in kişisel serveti 3 saat içinde 7 milyar dolar düştü. Böylece Facebook CEO'su, dünyanın en zenginler listesinden bir basamak aşağı inmiş oldu.