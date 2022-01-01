IOM: Yemen'de 130 bin göçmen insani yardıma muhtaç

Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'de 130 bini aşkın göçmenin insani yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de bulunan ihtiyaç sahibi göçmenlere sağlık, korunma ve insani yardım sağlandığı belirtildi.

Bazı ülkeler tarafından Yemen'e yapılan yardımlar sayesinde bu yardımların devam ettiği ifade edildi.

130 BİNİ AŞKIN GÖÇMENİN İNSANİ YARDIMA İHTİYACI VAR

Açıklamada, ayrıca ülkedeki 130 bini aşkın göçmenin ise insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

YEMEN, GÖÇMENLER İÇİN KÖRFEZ ÜLKELERİNE GEÇİŞ NOKTASI

Yemen, özellikle Etiyopya ve Somali başta olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerine geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin güzergahı olarak kullanılıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.