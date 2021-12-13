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    Irak: 3 bin 556 mülteciyi Belarus'tan geri getirdik

    Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar Belarus'tan 3 bin 556 kişinin geri getirildiğini kamuoyunu duyurdu.
    • AA
    • 13.12.2021 - 03:54
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    Irak: 3 bin 556 mülteciyi Belarus'tan geri getirdik

    Belarus'ta yaşanan göç dalgası dünya ülkelerinin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

    "3 BİN 556 KİŞİ ÜLKEYE GERİ GETİRİLDİ

    Irak Dışişleri Bakanlığı, Belarus’tan 3 bin 556 kişinin ülkeye geri getirildiğini duyurdu.

    Bakanlığın sözcüsü Ahmet Sahhaf, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 3 bin 556 kişiyi Belarus’tan Irak’a geri getirdik. Pasaportunu kaybeden 383 kişi için de geçici pasaport temin ettik" dedi.

    3 GÜN ÖNCE DE 417 IRAKLININ GERİ GETİRİLDİĞİ DUYURULMUŞTU

    Sahhaf, 3 gün önceki açıklamasında da Belarus’tan 417 Iraklının ülkeye geri getirildiğini duyurmuştu.

    Irak’taki olumsuz yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişi, daha iyi bir yaşam hayaliyle yaz aylarından beri Avrupa’ya gitmek için Belarus sınırında zor şartlarda bekliyor.

    Irak: 3 bin 556 mülteciyi Belarus tan geri getirdik #1

    Irak: 3 bin 556 mülteciyi Belarus tan geri getirdik #2

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