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    Irak Başbakanı Kazımi’ye düzenlenen suikastla ilgili yeni görüntüler

    Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye 7 Kasım’da başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de düzenlenen başarısız suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 20:05
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 20:08
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    Irak Başbakanı Kazımi’ye düzenlenen suikastla ilgili yeni görüntüler

    Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de bulunan evine 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlenmiş, 2 SİHA düşürülmüş, 1 SİHA ise eve isabet etmişti.

    El-Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuş, 3 koruması ise yaralanmıştı.

    YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Soruşturma Komisyonu, El-Kazımi’ye suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

    Görüntülerde eve isabet eden SİHA’nın patlama anı ve SİHA’lardan birinin havada olduğu anlar yer aldı.

    Irak Başbakanı Kazımi’ye düzenlenen suikastla ilgili yeni görüntüler VİDEO

    Irak Başbakanı Kazımi’ye düzenlenen suikastla ilgili yeni görüntüler #1

    Irak Başbakanı Kazımi’ye düzenlenen suikastla ilgili yeni görüntüler #2

    Irak Başbakanı Kazımi’ye düzenlenen suikastla ilgili yeni görüntüler #3

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