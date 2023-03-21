Irak Başbakanı, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 21-22 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet edecek olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 21-22 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye-Irak ilişkileri görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

Bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak

Terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere iki ülke işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek müşterek adımların ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.