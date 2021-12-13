Irak: Belarus-Polonya sınırında 4 binden fazla Iraklı var

Belarus-Polonya sınırındaki duruma ilişkin açıklamalar yapan Bakan Cabro, 4 binden fazla Iraklının bulunduğunu duyurdu.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik Cabro, Belarus- Polonya sınırındaki Iraklılara ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakanlıktan bir heyetin sınırda mahsur olan Iraklılar meselesini görüşmek üzere Polonya'ya gittiğini belirten Cabro, Belarus- Polonya sınırında 4 binden fazla Iraklı olduğunu söyledi.

KAMPLARDAKİ IRAKLILARIN DÖNMEYİ REDDETTİĞİ BELİRTİLDİ

Göçmenlerin ülkeye zorla getirilmelerinden değil gönüllü dönüşlerden yana olduğunu ifade eden Cabro, bakanlığın göçmenler konusunda Birleşmiş Milletlerle (BM) iletişimde olduğunu, kamplardaki Iraklıların çoğunun geri dönmeyi reddettiğini aktardı.

BİNLERCE KİŞİ SINIRDA

Avrupa'ya göç arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan aralarında Iraklıların da bulunduğu binlerce kişi, yaklaşık 3 aydır sınırda zor şartlar altında bekliyor.

EN AZ 10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Soğuk hava koşulları ve kötü beslenme nedeniyle iki ülke sınırında bekleyen en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.