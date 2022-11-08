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    Irak Cumhurbaşkanı Reşit ülkesinde artan kuraklık için Türkiye ve İran’dan yardım istedi

    Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) Irak’ta artan kuraklık için Türkiye ve İran’dan yardım istedi.
    • 08.11.2022 - 04:42
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    Irak Cumhurbaşkanı Reşit ülkesinde artan kuraklık için Türkiye ve İran’dan yardım istedi

    Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, ülkesindeki kuraklığa dikkat çekti.

    "Artan kuraklık ciddi bir tehlike teşkil ediyor"

    Reşit, Irak’ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında yer aldığını belirterek, Irak’ta giderek artan kuraklık ciddi bir tehlike teşkil ediyor” dedi.

    Irak Cumhurbaşkanı Reşit ülkesinde artan kuraklık için Türkiye ve İran’dan yardım istedi #1

    Türkiye ve İran'dan yardım istedi

    İHA'nın haberine göre, Irak’ın yağmur seviyesinin azalması sonucu kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Reşit, Türkiye ile İran’ı bu krizi aşmak için işbirliğine davet etti.

    Artan kuraklığın ülkedeki tarım alanlarının azalmasına yol açtığını vurgulayan Reşit, “Küresel ısınma ve çölleşmeden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Irak’ın yüzde 40'ı tehdit altında” dedi.

    Irak Cumhurbaşkanı Reşit ülkesinde artan kuraklık için Türkiye ve İran’dan yardım istedi #2


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