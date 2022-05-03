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    Irak Genelkurmay Başkanı PKK ile çatışmaların yaşandığı Sincar'ı ziyaret etti

    Irak medyası, Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah'ın, üst düzey askeri yetkililerden oluşan heyetle PKK ile ordunun çatıştığı Sincar'ı ziyaret ettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 13:45
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    Irak Genelkurmay Başkanı PKK ile çatışmaların yaşandığı Sincar'ı ziyaret etti

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvalarını vurduğu Pençe-Kilit operasyonu devam ediyor.

    Şimdiye kadar 63 PKK'lı teröristin öldürüldüğü operasyonda birçok nokta yok edilirken Irak ordusu da PKK ile Musul'un Sincar ilçesinde çatışmaya girdi.

    PKK ile çatışmaya girilen Sincar'a ziyaret

    Irak medyasında yer alan haberlere göre ise Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah'ın, üst düzey askeri yetkililerden oluşan heyetle gölgeye denetim ziyaretinde bulundu.

    Heyette, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari'nin de yer aldığı aktarıldı.

    Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, dün terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada 1 Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

    Irak Genelkurmay Başkanı PKK ile çatışmaların yaşandığı Sincar ı ziyaret etti #1


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