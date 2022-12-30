Irak, göçmen kamplarını kapatma kararı aldı

Ülkedeki Göçmenler Bakanı Faik, "Önümüzdeki 6 ay içinde ilgili bakanlıklar mutlaka görevlerini yerine getirmeli" dedi. Türkiye'deki 300 aile için resmi girişimler başlatıldı.

Irak, geçmişte terör örgütü DEAŞ'ın kanlı saldırılarına uğradı.

Örgütün saldırıları nedeniyle çok sayıda Iraklı, ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

İç göçmen hareketliliği sonucu oluşturulan kamplarla ilgili Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik açıklama yaparken, Türkiye'deki 300 ailenin durumundan da bahsetti.

Kamplar 6 ay içinde kapatılacak

Faik, hükümetin yeni yıl planlaması çerçevesinde ülkedeki iç göçmenlerin bulundukları kampların yaklaşık 6 ay içinde kapatılacağını ve göçmenlerin evlerine geri gönderileceğini belirtti.

Bu uygulamanın sadece Göç ve Göçmenler Bakanlığı'nın görevi olmadığına dikkati çeken Faik, diğer bakanlıkların da projeye destek vereceğini ve göçmenlerin geri dönecekleri yerlerde onlara gereken olumlu hayat şartlarının sağlanacağını kaydetti.

Göçmenlerin yerlerinde altyapı eksikliği

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sırasında kullanılmaz hale gelen göçmenlere ait yerlerin altyapılarının yeniden imar edilmesi gerektiğini vurgulayan Faik, şöyle dedi:

"Göçmenlerin bölgelerinde altyapı, su, elektrik ve belediye hizmetleri bir an önce sağlanmalı. Önümüzdeki 6 ay içinde ilgili bakanlıklar mutlaka görevlerini yerine getirmeli. Göçmenlerin geri döndükleri bölgelerde güvenliğin de en iyi şekilde sağlanması gerekiyor."





Türkiye'deki 300 aile için girişim

Terör saldırıları sırasında ülkeyi terk etmek zorunda kalan 300 ailenin Türkiye'de, 8 bin ailenin de Suriye'de göçmen durumunda olduğunu aktaran Faik, bu aileler için gereken resmi girişimin başlatıldığını ifade etti.

Faik, hükümetin kararının duyurulmasının ardından ülkedeki kamplarda kalan 500 ila 700 ailenin geri dönmek için hazırlıklara başladığını söyledi.

Evler kullanılamaz halde

"Bu konudaki en büyük engel bölge ve evlerin kullanılamaz durumda olmasıdır." diyen Faik, bunun en kötü örneğinin Musul'a bağlı Sincar ilçesindeki köyler olduğunu bildirdi.

53 kampta, 37 bin göçmen aile kalıyor

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Ali Cihangir de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 26, Musul'da ise 1 kampın bulunduğu bilgisini verdi.

Süleymaniye'de 4, Erbil'de 6 ve Duhok'ta 16 kampın bulunduğu aktaran Cihangir, bu kamplarda toplam 37 bin göçmen ailenin kaldığını söyledi.

AA'nın haberine göre, bu kamplarda en çok Sincar'dan gelenlerin kaldığını belirten Cihangir, bunların sayılarının yaklaşık 27 bin aile olduğuna dikkat çekti.



(İvan Faik)

DEAŞ'ın Irak'taki saldırıları

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük kentlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. ​​​​

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen kırsal bölgelerde örgütün saldırıları sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 25 Aralık Pazar günü Kerkük'ün güneyinde düzenlediği bombalı saldırıda, 9 federal polis yaşamını yitirmişti.