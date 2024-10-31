Irak İslami Direnişi'nden İsrail’e art arda 5 saldırı

İHA

İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına, İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi'nin misillemeleri sürüyor.

İslami Direniş tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrail'e ait 2 stratejik hedefe saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

"İSRAİL HEDEFLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR ARTARAK DEVAM EDECEK"

Ayrıca İsrail'in güneyi ve kuzeyinde bulunan 3 stratejik hedefe saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırılarının "işgale (İsrail'e) karşı direnişi sürdürmek, Filistin ve Lübnan halkına destek olmak, işgalci rejimin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere sivillere yönelik katliamlarına karşılık vermek amacıyla" yapıldığı vurgulandı.

İsrail hedeflerine yönelik saldırılarının artarak devam edeceği vurgulandı.