Irak, Kerkük'te çarşılarda Ramazan Bayramı hareketliliği

AA

Müslüman aline yarın başlayacak Ramazan Bayramı'nı karşılarken ortak heyecanlar yaşıyor.

Bayramlık giysiler ve ikramlıklar satan geleneksel çarşılar Irak'da da dolup taşıyor.

Irak'ın Kerkük kentindeki çarşılar, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında hareketliliğe sahne oluyor.

KERKÜK'TE BAYRAM ALIŞVERŞİNİN ADRESLERİ

Kerküklüler, bayram alışverişi için en çok kent merkezindeki Korya, Büyük Pazar, Kudüs Caddesi ve Bağdat Yolu çarşılarını tercih ediyor.

BAHARAT SATIŞI ARTTI

Bayramda baharat çeşitlerinin en çok tüketilen ürünlerden olduğu dile getiriliyor.