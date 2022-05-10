Irak Kerkük'te drift yarışı

Kentte 55 yarışçının katılımıyla ilk kez düzenlenen etkinlik, soluksuz izlendi.

Irak'ın Kerkük kentinde bir ilk yaşandı.

Bir spor akademisi pistinde 7 ilden 55 pilotun katılımıyla drift yarışı gerçekleşti.

Heyecanla izlediler

Pilotlar şovlarıyla heyecan dolu anlara sebep olurken, motor sporları tutkunları gösteriyeye büyük ilgi gösterdi.

Motor sporları tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği yarışta pilotlar yaptıkları şovlarla seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı.

'Birlik ve dostluk' mesajı

Akademi üyelerinden Soran Muhammed, ilk kez Kerkük'te böyle bir yarışmanın yapıldığını ve yarış gösterisinin muhteşem olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre daha önce Irak'ın Basra, Bağdat ve Erbil kentlerinde benzeri çalışmaların olduğu bilgisini de veren Muhammed, ilk kez Kerkük'te yapılan bu spor ve yarışın kentteki tüm kesim ve etnik grup arasında birliği ve dostluğu daha da güçlendireceğini belirtti. Muhammed, Kerküklü yarış severlerin benzer etkinlikleri daha önce boş caddelerde gerçekleştirdiğini ancak bu adımla birlikte artık pistlerinin drift tutkunlarına açık olacağını bildirdi.

Bakanlığa destek çağrısı

Hükümet ve Spor Bakanlığı'nın da bu tür etkinliklere destek vermesini isteyen Muhammed, Kerkük'te bu tür spor ve yarışların gelenekselleşmesini ve gençlere destek olunmasını temenni etti. Irak'ın diğer kentlerinde olduğu gibi artık Kerkük'te de bunu geleneksel hale getirmek için ciddi çaba harcayacaklarını bildiren Muhammed, Kerkük'ün bu yarışlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

"Böyle buluşmalara hasrettik"

Böylesine güzel bir organizasyona katılmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren ve Basra kentinden etkinliğe katılan Mesut Abdullah, "Ülkedeki savaş ve terör olayları nedeniyle uzun yıllardır zor günler yaşadık. Özellikle gençler bu tür buluşmalara hasret kaldı. Daha önceleri farklı kentlerde otomobil yarışları düzenlenmesinin ardından şimdi de Kerkük'te yarışmak heyecan verici. 7'den 70'e herkes burada. Müthiş bir duygu." dedi.