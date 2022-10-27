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    Irak meclisindeki güven oylamasında kavga

    Irak meclisinde Muhammed Şiya Sudani’nin başkanlığında kurulan yeni hükümet için güven oylamasında İmtidat Hareketi Grubu ile Koordinasyon Grubu milletvekilleri arasında kavga çıktı.
    • 27.10.2022 - 21:36
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 22:00
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    Irak meclisindeki güven oylamasında kavga

    Irak’ta Muhammed Şiya Sudani’nin başkanlığında kurulan yeni hükümet için mecliste güven oylaması yapıldı.

    Oylama sırasında İmtidat Hareketi Grubu ile Koordinasyon Grubu milletvekilleri arasında başlayan ağız dalaşı kavgaya dönüştü.

    Vekiller salondan çıkartıldı

    İHA'nın haberine göre, kısa sürede sona eren kavganın ardından İmtidat Hareketi Grubu milletvekili Ala Rikabi ile Koordinasyon Grubu milletvekili Falih Hazali meclis salonundan çıkarılarak disiplin kuruluna gönderildi.

    Irak meclisindeki güven oylamasında kavga VİDEO

    Irak meclisindeki güven oylamasında kavga #1


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