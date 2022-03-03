Irak Merkez Bankası: Rusya ile mali anlaşmalar durdurulsun

Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Irak Merkez Bankası da Rusya’ya yönelik adım atılmasını istedi. Yeni mali anlaşmaların imzalanmaması ve tüm mali konuların askıya alınması talep edildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor…

Rus tarafı her ne kadar sivillerin hedef alınmadığı yönünde açıklamalar yapsa da bölgeden gelen görüntüler gerçeği ortaya koyuyor.

Metro istasyonlarına ve sığınaklara sığınan halk, saldırılardan kurtulabilmek için mücadele veriyor.

Birçok ülke Rusya’ya yaptırım adımları atarken, bir gelişme de Irak’tan geldi.

HÜKÜMET HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Irak Merkez Bankası, Rusya ile yeni mali anlaşmalar imzalanmaması ve tüm mali konuların askıya alınmasını talep etti. Irak hükümetinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

“RUS TARAFIYLA HERHANGİ BİR MALİ ANLAŞMA YAPILMASININ ASKIYA ALINMASINI TALEP EDİYORUZ”

Irak Merkez Bankasından Başbakanlık Genel Sekreterliğine gönderilen resmi yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı, Rus mali ve ekonomik kurumlarına yaptırımlar uyguladı. Irak'ın mali sistemini korumak için Rus tarafıyla herhangi bir mali anlaşma yapılmasının askıya alınmasını talep ediyoruz."

Irak'ta birçok Rus şirketinin enerji alanında yatırımları bulunuyor.