Irak: Petrol rezervimiz 150 milyar varil

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat'ta düzenlenen Bağdat Uluslararası Enerji Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

"Petrol rezervimiz yaklaşık 150 milyar varildir" diyen Sudani, bu miktarın Irak'ı dünya sıralamasında en üst basamaklara taşıdığını söyledi.

Sudani, Irak'ın küresel enerji piyasalarını 120 yıldan fazla süre besleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

"YATIRIM YAPMAK İSTEYEN ŞİRKETLERE KAPIMIZ AÇIK"

Irak'ın son yıllarda büyük bir sanayi ve kalkınma sahasına dönüştüğünü ifade eden Sudani, enerji sektörünün hızla geliştiğini, yeniden imar ve kalkınma çalışmalarının da ivme kazandığını kaydetti.

Sudani, petrol ve gaz alanında yatırım yapmak isteyen şirketlere kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.