Irak: PKK’ya karşı operasyona hazırız Ülkedeki Terörle Mücadele Servisi, talimat gelmesi halinde her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğunu duyurdu.

AA

Irak Terörle Mücadele Servisi, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

Servisin Başkanı Abdulvahap es-Saadi, bu yönde bir göreve hazır olduklarını söyledi.

Saadi, başında bulunduğu servisin faaliyetleri hakkında Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Mücadele vermeye hazırız"

"Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya karşı operasyon düzenleyip düzenlemeyecekleri" yönündeki soru üzerine Saadi, "Terörle Mücadele Servisi olarak her türlü terör örgütüne karşı mücadele vermeye hazırız." dedi.

PKK sorusuna yanıt: Talimat gelirse...

Saadi, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Bu noktada Silahlı Kuvvetler Başkanı ve Başbakan Sudani'nin talimat vermesi halinde (PKK'ya karşı operasyon) her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Terörle Mücadele Servisi, Irak'ın tüm kentlerinde bulunuyor.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge gücü ile iş birliğine de değinerek, Erbil ve Süleymaniye'de Terör Mücadele Servisi'ne bağlı birer askeri alayın kurulabileceğini belirten Saadi, şu ifadeleri kullandı: