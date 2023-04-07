Irak Süleymaniye Havalimanı'nda patlama oldu Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldi.

AA

Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit altında olması nedeniyle Türk hava sahası Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak hava araçlarının kullanımına kapatılmıştı.

Havalimanında patlama yaşandı

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada saat 16.18'de havalimanı tel örgülerinin yakınlarında bir patlama gerçekleştiği kaydedildi.

Patlama sonrası meydana gelen yangının kontrol altına alındığı, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Konuya ilişkin araştırmanın devam ettiği ve detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Patlamanın sebebine dair ise bir açıklama yapılmadı.