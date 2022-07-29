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    Irak tarafına geçmeye çalışan PKK'lılar, bir Peşmergeyi yaraladı

    Terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Suriye arasındaki gayriresmi sınır kapısı Fişhabur yakınlarında açtığı ateş sonucu bir Peşmerge yaralandı.
    • 29.07.2022 - 02:34
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 02:34
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    Irak tarafına geçmeye çalışan PKK'lılar, bir Peşmergeyi yaraladı

    Erbil merkezli K24 TV kanalının Peşmerge güçlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, akşam saat 22.45'te PKK'lı teröristlerin Fişhabur kapısı yakınlarında sınırın Irak tarafına geçmeye çalıştıkları belirtildi.

    Teröristlerin ateşi,nde bir Peşmerge yaralandı

    AA'nın haberine göre; Peşmerge güçleri tarafından geçişleri engellenen PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu bir Peşmerge'nin yaralandığı kaydedildi.

    Irak tarafına geçmeye çalışan PKK lılar, bir Peşmergeyi yaraladı #1


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