Irak, Türkiye'den su akışını artırmasını istiyor

Su Bakanı Hamdani, Irak Özel Temsilcisi Eroğlu ile görüşmesinde su miktarıyla ilgili talebi iletti. Irak'tan teknik heyet, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kuraklıkla mücadele eden Irak, sorunun üstesinden gelebilmek için Türkiye'den yardım istiyor.

Bağdat yönetimi, Türkiye'den gelen su miktarının artırılması talebini Ankara'ya iletti.

Türkiye ile Irak arasında su toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu ile Irak Su Bakanı Mehdi Al Hamdani, video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

Hamdani, Türkiye'nin Dicle ve Fırat nehirleri boyunca su akışını artırmasına yönelik isteğini Eroğlu'na aktardı.

Irak su miktarının artırılmasını istiyor

Irak'tan yapılan açıklamaya göre, ikili, söz konusu nehirler üzerinden Irak'a ulaşan su miktarlarını ele aldı.

Hamdani, Türkiye'den Irak'ın mevcut kıtlığı aşmasını sağlamak için aktarılan su miktarlarını yeniden incelemesini istediği belirtildi.

Talep Ankara'daki ilgili yetkililere iletilecek

Eroğlu, Türkiye'nin mevcut rezervlerine göre önümüzdeki günlerde serbest bırakılan su miktarlarının artırılması talebini Ankara'daki ilgili yetkililere ileteceğini dile getirdi.

Iraklı heyet Türkiye'yi ziyaret edecek

AFP'nin aktardığına göre, her iki taraf da Iraklı bir “teknik heyetin” Türkiye'yi ziyaret etmesi ve “yerinde Türk baraj rezervlerinin değerlendirilmesine” izin verilmesi konusunda mutabık kaldı.

Dünyanın en savunmasız 5'inci ülkesi

Birleşmiş Milletler, son yıllarda rekor düzeyde düşük yağış ve yüksek sıcaklıklarla karşılaşan Irak'ı, iklim değişikliğine karşı “dünyanın en savunmasız 5'inci ülkesi” olarak sınıflandırıyor.