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    Irak, Türkiye'den su akışını artırmasını istiyor

    Su Bakanı Hamdani, Irak Özel Temsilcisi Eroğlu ile görüşmesinde su miktarıyla ilgili talebi iletti. Irak'tan teknik heyet, Türkiye'yi ziyaret edecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 09:29
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    Irak, Türkiye'den su akışını artırmasını istiyor

    Kuraklıkla mücadele eden Irak, sorunun üstesinden gelebilmek için Türkiye'den yardım istiyor.

    Bağdat yönetimi, Türkiye'den gelen su miktarının artırılması talebini Ankara'ya iletti.

    Türkiye ile Irak arasında su toplantısı

    Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu ile Irak Su Bakanı Mehdi Al Hamdani, video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

    Hamdani, Türkiye'nin Dicle ve Fırat nehirleri boyunca su akışını artırmasına yönelik isteğini Eroğlu'na aktardı.

    Irak su miktarının artırılmasını istiyor

    Irak'tan yapılan açıklamaya göre, ikili, söz konusu nehirler üzerinden Irak'a ulaşan su miktarlarını ele aldı.

    Hamdani, Türkiye'den Irak'ın mevcut kıtlığı aşmasını sağlamak için aktarılan su miktarlarını yeniden incelemesini istediği belirtildi.

    Talep Ankara'daki ilgili yetkililere iletilecek

    Eroğlu, Türkiye'nin mevcut rezervlerine göre önümüzdeki günlerde serbest bırakılan su miktarlarının artırılması talebini Ankara'daki ilgili yetkililere ileteceğini dile getirdi.

    Irak, Türkiye den su akışını artırmasını istiyor #1

    Iraklı heyet Türkiye'yi ziyaret edecek

    AFP'nin aktardığına göre, her iki taraf da Iraklı bir “teknik heyetin” Türkiye'yi ziyaret etmesi ve “yerinde Türk baraj rezervlerinin değerlendirilmesine” izin verilmesi konusunda mutabık kaldı.

    Dünyanın en savunmasız 5'inci ülkesi

    Birleşmiş Milletler, son yıllarda rekor düzeyde düşük yağış ve yüksek sıcaklıklarla karşılaşan Irak'ı, iklim değişikliğine karşı “dünyanın en savunmasız 5'inci ülkesi” olarak sınıflandırıyor.


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