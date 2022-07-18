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- Irak, Türkiye'den su akışını artırmasını istiyor
Irak, Türkiye'den su akışını artırmasını istiyor
- Haber Merkezi
- 18.07.2022 - 08:54
- Güncelleme : 18.07.2022 - 09:29
Kuraklıkla mücadele eden Irak, sorunun üstesinden gelebilmek için Türkiye'den yardım istiyor.
Bağdat yönetimi, Türkiye'den gelen su miktarının artırılması talebini Ankara'ya iletti.
Türkiye ile Irak arasında su toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu ile Irak Su Bakanı Mehdi Al Hamdani, video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.
Hamdani, Türkiye'nin Dicle ve Fırat nehirleri boyunca su akışını artırmasına yönelik isteğini Eroğlu'na aktardı.
Irak su miktarının artırılmasını istiyor
Irak'tan yapılan açıklamaya göre, ikili, söz konusu nehirler üzerinden Irak'a ulaşan su miktarlarını ele aldı.
Hamdani, Türkiye'den Irak'ın mevcut kıtlığı aşmasını sağlamak için aktarılan su miktarlarını yeniden incelemesini istediği belirtildi.
Talep Ankara'daki ilgili yetkililere iletilecek
Eroğlu, Türkiye'nin mevcut rezervlerine göre önümüzdeki günlerde serbest bırakılan su miktarlarının artırılması talebini Ankara'daki ilgili yetkililere ileteceğini dile getirdi.
Iraklı heyet Türkiye'yi ziyaret edecek
AFP'nin aktardığına göre, her iki taraf da Iraklı bir “teknik heyetin” Türkiye'yi ziyaret etmesi ve “yerinde Türk baraj rezervlerinin değerlendirilmesine” izin verilmesi konusunda mutabık kaldı.
Dünyanın en savunmasız 5'inci ülkesi
Birleşmiş Milletler, son yıllarda rekor düzeyde düşük yağış ve yüksek sıcaklıklarla karşılaşan Irak'ı, iklim değişikliğine karşı “dünyanın en savunmasız 5'inci ülkesi” olarak sınıflandırıyor.