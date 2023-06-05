Irak: Türkiye'yle iş birliğimizin artmasını istiyoruz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sahhaf, Ankara ile ilişkileri her alanda geliştirdiklerini söyledi. Iraklı yetkili, "İlişkilerimizin, tüm alanlarda ortak diyalog temelinde ilerlemesinden yanayız" mesajı verdi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemine ilişkin Bağdat yönetimi tarafından değerlendirme yapıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, ülkesinin Ankara ile ilişkilerinin tüm alanlarda geliştiğini söyledi.

Sahhaf, yeni dönemde de ekonomi, kalkınma, ve terörle mücadelede iş birliğinin artmasını istediklerinin altını çizdi.

"İlişkiler tüm alanlarda gelişiyor"

Türkiye'deki seçimler sonrası oluşan yeni dönemde Irak-Türkiye ilişkilerinin seyri ve beklentiler hakkında açıklamalarda bulunan Sahhaf, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Bağdat ile Ankara arasındaki ilişkiler, tüm alanlarda gelişiyor." diyen Sahhaf, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden kazanması Türk halkının iradesini gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Kardeş Türk halkının kararını saygıyla karşılıyoruz"

Irak dış politikasının "halkların iradesine saygı" temeline dayandığını belirten Sahhaf, "Komşu ve kardeş Türk halkının bu yöndeki kararını saygıyla karşılıyoruz." diye konuştu.

"İş birliğimizin artmasını istiyoruz"

Yeni dönemde iki ülke ilişkilerine yönelik beklentiler hakkında ise Sahhaf, şunları kaydetti:

İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de ekonomi, kalkınma, su ve terörle mücadele gibi tüm alanlarda ortak diyalog temelinde ilerlemesinden yanayız ve iş birliğimizin artmasını istiyoruz.



İki ülke arasındaki ticaret hacmi de artıyor. İki ülke arasında yakınlaşmaya vesile olacak her türlü diyalog önemlidir. Irak olarak dengeli, istikrarlı ilişkiler ve iki ülke halkının çıkarı için tüm fırsatları değerlendiriyoruz.