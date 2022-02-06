Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci: Terör örgütü PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci: Terör örgütü PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığının yasal ve meşru olmadığını söyledi.

Araci, Irak resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, PKK'nın ülkesindeki varlığına değindi.

"BU KONUNUN SONLANDIRILMASINDA KARARLIYIZ"

PKK'nın Irak’taki varlığının meşru ve yasal olmadığını vurgulayan Araci, “Irak hükümeti olarak bu konunun sonlandırılmasında kararlıyız.” ifadelerini kullandı.