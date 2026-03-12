Irak yönetimi petrol limanlarında ulaşımı askıya aldı

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail, İran savaşı devam ediyor.

Saldırlar ve açıklamalar peş peşe gelirken bu kez de Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartüsü bir açıklamada bulundu.

2 PETROL TANKERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Farhan Fartusi tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde seyreden iki petrol tankerine yönelik saldırı düzenlendiği ve patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale edildiği, güvenlik tedbirleri kapsamında bölgedeki petrol limanlarında operasyonların tamamen askıya alındığı kaydedildi.

38 MÜRETTEBAT BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, sağ kurtarılanlarla birlikte toplam 38 mürettebatın bölgeden tahliye edildiği aktarıldı.

Kayıp olduğu değerlendirilen diğer mürettebat üyeleri için bölgede çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

SEVKİYAT İŞLEMLERİ DURDURULDU

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından ‘korkakça bir sabotaj’ olarak nitelendirilen olayın ülkenin egemenliğini ihlal ettiği ve gerekli hukuki adımların atılacağı vurgulandı.

Saldırıya uğrayan tankerlerden birinin Malta, diğerinin Marshall Adaları bayraklı olduğu bilgisi paylaşılırken, petrol limanlarındaki tüm sevkiyat işlemleri durdurulmasına rağmen ticari limanların olağan faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.