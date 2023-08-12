Irak’ın başkenti Bağdat'ta termometreler 50 dereceyi gösterdi Temmuz ayında ortalama 45 ile 48 derece arasında seyreden hava sıcaklıkları, bugün öğleden sonra 50 dereceye yükseldi. Iraklı vatandaşları, bunaltıcı sıcaklıklarda en çok elektrik kesintileri mağdur ediyor.

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AA

Dünya, sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.

Rekorların yaşandığı şu günlerde Irak'ın başkenti Bağdat, adeta kavruluyor.

50 dereceye yükseldi

Temmuz ayında ortalama 45 ile 48 derece arasında seyreden hava sıcaklıkları bugün öğleden sonra 50 dereceye yükseldi.

Iraklı vatandaşlar, yaşanan bunaltıcı sıcaklıklarda elektrik kesintilerinden şikayet etmeye devam ediyor.

3 ile 5 saat arasında ulusal elektrik hizmeti

Bağdat'ta günlük ortalama 3 ile 5 saat arasında ulusal elektrik hizmeti verilebiliyor.

Bağdatlılar, para karşılığında mahalle jeneratörlerinden elektrik hizmeti alıyor.

Dar gelirli aileler ise bu hizmetten yararlanamıyor.

"Ev kirasını ödemek için sokaktayım"

Bağdat'ın merkezinde Alavi Caddesi'nde yoldan geçenlere su satan Settar Ali, “Havalar çok sıcak ve evde elektrikler kesik. Aşırı sıcaklara rağmen çocuklarıma ekmek götürmek ve ev kirasını ödemek için sokaktayım ve yoldan geçenlere su satıyorum. Yüzüme gözüme su serperek serinlemeye çalışıyorum.” dedi.

"Evde ne su bulabiliyoruz ne de elektrik..."

Aynı bölgede marangozluk yapan Nur Cemal de, artan sıcaklar ve uzun saatlerce yaşanan elektrik kesintilerinden sitem ederek, “Durum çok kötü. Evde ne su bulabiliyoruz ne de elektrik var. Bu şartlara rağmen çalışmak zorundayız. Evde oturursak kimse bize gelir sağlamaz.” şeklinde konuştu.

Meteoroloji duyurmuştu

Irak Meteoroloji Müdürlüğü, hava sıcaklığının pazartesi gününe kadar 50 derece ve üzerinde seyredeceğini açıklamıştı.