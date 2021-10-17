Iraklı Şii siyasetçiler: Seçim sonuçlarını tanımıyoruz

Sadr dışındaki Şii politikacılar, nihai sonuçları kabul etmeyeceklerini söyledi.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği (YSK), ülkede yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.

Ülkede Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dışındaki Şii siyasetçilerin bulunduğu çatı kuruluş, nihai sonuçları tanımayacaklarını bildirdi.

"SONUÇLARIN TAMAMINI REDDEDİYORUZ"

Şii siyasi ve milis liderlerin yer aldığı "Koordinasyon Grubu" isimli çatı kuruluştan yapılan açıklamada, "YSK'nın oy sayımı sırasındaki ihlalleri gidermesini bekliyorduk. Ancak gerçeği yansıtmayan sonuçları açıklama ısrarından dolayı açıklanacak sonuçların tamamını reddediyoruz." denildi.

YSK'nın seçimlerin doğru yönetilmemesinden sorumlu tutulduğu ifade edilen açıklamada, bunun demokrasi ve toplumsal uzlaşıya olumsuz etki edeceği öne sürüldü.

SADR, 73 SANDALYE ELDE ETTİ

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr'a bağlı Sadr Grubu nihai olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabildi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

Eski Başbakanlardan Haydar İbadi ve Şii dini ve siyasi lider Ammar Hekim'in ittifakı ise 4 sandalye kazanabildi. Söz konusu Şii gruplar, seçimlere şaibe katıldığını iddia ediyor.

YSK'nın nihai seçim sonuçlarını bu gece açıklaması beklenirken, Bağdat'ta seçim sonuçlarının açıklanması öncesi üst düzey güvenlik önlemleri alındı.