Iraklı Türkmenler: Yeni hükümette bakanlık sözü aldık

Salihi, "Türkmenlere yeni kabinede iyi bir bakanlık verilmesi için bize söz verildi" dedi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, yeni kurulacak hükümete ilişkin beklentilerini açıkladı.

Salihi, yeni dönemde Türkmen milletvekillerinin Meclis'te hem Şii hem de Sünni gruplar içinde yer aldığını hatırlattı.

"TÜRKMENLERİN HAKKINI SAVUNMA GÖREVİM VAR"

Salihi, "Biz Türkmen vekiller olarak da ayrı bir Türkmen Grubu kurduk ve bunun başkanlığına da ben seçildim. Türkmenlerin hak ve hukukunu savunma görevim var." dedi.

Türkmenler için Başbakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi görevlere de talip olduklarını kaydeden Salihi, şunları söyledi:

"BİZE SÖZ VERİLDİ VE BU GERÇEKLEŞECEK"

"Irak’ta hâlâ Türkmenleri siyaset ve sistemin dışına itme ve cezalandırma politikası mevcut. Ancak Türkmenler olarak her zaman Şii ve Sünnilerin birleşmesinden yanayız. Türkmenler Irak’ın çimentosudur. Türkmenlere zarar verilirse Irak’ın birliği tehlikeye girer. Irak siyasetinde etkimiz ve ağırlığımız söz konusu. Özellikle iktidarı oluşturacak Şii gruplarla temaslarımız oldu. Türkmenlere yeni kabinede iyi bir bakanlık verilmesi için bize söz verildi ve bu gerçekleşecek."

Irak’ta 10 Ekim 2021’de yapılan genel seçimlerde Türkmenler 329 sandalyeli Meclise 7 milletvekili göndermişti.

MECLİS'İN İLK OTURUMU

Yeni Meclis bugün ilk kez toplanacak. Oturumda milletvekillerinin yemin etmesi, ardından Meclis Başkanı ve iki yardımcısının seçilmesi bekleniyor.

Meclis Başkanı ve yardımcılarının seçimi sonrası Kürt grupların belirleyeceği cumhurbaşkanı adayının oylanması gerekiyor. Seçilecek yeni cumhurbaşkanı da Şii grupların belirleyeceği başbakan adayına hükümeti kurma görevi verecek.

SADR GRUBU'NUN İSTEĞİ

Irak’ta yeni hükümeti, 73 milletvekili ile seçimin birinci partisi olan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu'nun mu, 70 civarında vekilin desteğini alan İran’a yakın "Şii Koordinasyon Çerçevesi" adlı çatı kuruluşunun mu kuracağı henüz belli değil. Bu iki Şii grubun başbakan adayını belirlemesi için Meclis'in en büyük koalisyonunu oluşturması ve bunun için de Sünni ve Kürt gruplarla ittifak oluşturma yoluna gitmesi gerekiyor.

Sadr Grubu, Meclis'in en büyük koalisyonunu oluşturmak ve daha sonra hükümeti kurmak için İran’a yakın Şii grupla değil, Sünni ve Kürt gruplarla ittifak kurmak istiyor.

Meclis'teki siyasi partiler arasında görüşme ve müzakereler devam ediyor.