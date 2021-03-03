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    Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı yapıldığı doğrulandı

    DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, ABD askerlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne yapılan roketli saldırıyı doğruladı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 11:28
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    Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı yapıldığı doğrulandı

    ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, ABD askerlerinin bulunduğu Anbar vilayetindeki Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiğini doğruladı.

    Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, olaya ilişkin soysal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

    "10 ROKET ATILDI"

    Marotto yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

    “Koalisyon güçleri birliklerinin bulunduğu Ayn'ül Esad Askeri Üssü’ne bu sabah saat 07:20 sıralarında 10 roketli saldırı düzenlendi."

    Irak ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı yapıldığı doğrulandı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Irak güvenlik güçleri tarafından saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

    Sözcü Marotto, ayrıntılı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını ifade etti.

    Irak ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı yapıldığı doğrulandı #2

    Irak Başbakanlığı’na bağlı Medya Güvenlik Ağı, üsse 10 katyuşa roketinin düştüğünü belirtti.

    Irak ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı yapıldığı doğrulandı #3

    Irak ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı yapıldığı doğrulandı #4

    Irak ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı yapıldığı doğrulandı #5

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