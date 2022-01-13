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    Irak’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

    Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 20:28
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 20:38
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    Irak’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ve hükümet konakları ile yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

    2 ROKET, HAVA SAVUNMA SİSTEMİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Irak basınında Iraklı güvenlik yetkilisine dayandırılan haberlerde, 2 roketin ABD Büyükelçiliği binasına konuşlanan hava savunma sistemi C-RAM tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

    Roketlerin Bağdat’ın güneyindeki el-Dore bölgesinden fırlatıldığını aktarılan haberlerde, saldırı sonucu maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair bilgi vermedi.

    Irak’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı VİDEO

    Irak’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı #1


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