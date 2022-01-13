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- Irak’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı
Irak’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
- İHA
- 13.01.2022 - 20:28
- Güncelleme : 13.01.2022 - 20:38
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ve hükümet konakları ile yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
2 ROKET, HAVA SAVUNMA SİSTEMİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak basınında Iraklı güvenlik yetkilisine dayandırılan haberlerde, 2 roketin ABD Büyükelçiliği binasına konuşlanan hava savunma sistemi C-RAM tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Roketlerin Bağdat’ın güneyindeki el-Dore bölgesinden fırlatıldığını aktarılan haberlerde, saldırı sonucu maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair bilgi vermedi.
Irak’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı VİDEO