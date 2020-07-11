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    Irak’ta ABD ordusuna ait 3 aracı yaktılar

    Irak'ta ABD ordusuna ait askeri araç ve malzemeleri taşıyan 3 tır, silahlı kişilerce yakıldı.
    • İHA
    • 11.07.2020 - 23:35
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    Irak’ta ABD ordusuna ait 3 aracı yaktılar

    Irak’ın güneyindeki Divaniye kentini Semave kentine bağlayan otobanın üzerinde bulunan el-Necmi bölgesinde ABD ordusuna ait Hummer tipi askeri araçları ve malzemeleri taşıyan 3 tır kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından durdurularak, ateşe verildi.

    ABD HELİKOPTERLERİ KEŞİF YAPTI

    Çıkan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ABD’ye ait helikopterler bölgede keşif uçuşu yaptı. Görgü tanıkları helikopterlerin bazı yaralıları hastaneye taşıdığını iddia ederken, tırların Basra yönünden geldiğini öne sürdüler.

    Irak’ta ABD ordusuna ait 3 aracı yaktılar #1

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