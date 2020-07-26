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    Irak'ta askeri üste patlama meydana geldi

    Bağdat’ın güneyinde yer alan askeri üste patlama meydana geldi. Üsten yükselen dumanlar Bağdat’ın birçok yerinden görüldü.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 20:15
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    Irak'ta askeri üste patlama meydana geldi

    Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyindeki el-Seyidiye bölgesinde bulunan Sakar Askeri Üssü’nde patlama yaşandı.

    Üsten yükselen dumanlar Bağdat’ın birçok yerinden görülürken, patlamanın üssün cephaneliğinde meydana geldiği iddia edildi.

    2 AYRI PATLAMA OLDU

    Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, tarafından yapılan açıklamada Bağdat’ın güneyinde yer alan el-Seyidiye bölgesindeki Sakar askeri üssünde art arda 2 patlamanın meydana geldiği duyuruldu.

    Güvenlik Ağı, patlamaya ilişkin detaylı bilginin verileceğini aktardı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye giden tüm yollar kapatıldı.

    Irak'ta askeri üste patlama meydana geldi #1

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