Irak'ta çatışma: 6'sı çocuk 20 ölü

Babil kentinde güvenlik güçleri ile aranan iki kişi arasında çıkan çatışmada aynı aileden 20 kişi öldürüldü.

Irak Ordusuna bağlı Babil Operasyonları Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Babil'in er-Reşayid bölgesinde bir evde, terör suçlamasıyla aranan iki kişinin yakalanması sırasında evden güvenlik güçlerine ateş açıldığı belirtildi.

AYNI AİLEDEN 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Destek kuvvetlerin gelmesiyle ev ve çevresinin kordon altına alındığı ve bunun sonucunda da güvenlik güçleri ile aranan kişiler arasında silahlı çatışmalar yaşandığı aktarılan açıklamada, olayda aynı aileden 20 kişinin öldüğü ifade edildi.

ARALARINDA 6 ÇOCUK DA VAR

Açıklamada, güvenlik güçlerinden ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine yer verilmedi.

Yerel kaynaklar hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun da yer aldığını bilgisini paylaştı.