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Irak’ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan kadının cezası belli oldu

Irak’ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan kadının cezası belli oldu

1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu vahşice öldüren cani anne, iki kez idam cezasına çarptırıldı.