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    Irak’ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan kadının cezası belli oldu

    1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu vahşice öldüren cani anne, iki kez idam cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 16:13
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    Irak’ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan kadının cezası belli oldu

    Irak'ın başkenti Bağdat’ta eşinden boşanan kadın, 2 çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atarak ölümlerine sebep olmuştu.

    Gözaltına alınan kadın, ifadesinde 3 ay önce boşandığını ve çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini söylemişti.

    Çocuklarını her zaman göremediğini iddia eden kadının, “Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım.” sözleri ülkede infial yaratmıştı.

    İDAM CEZASI ALDI

    Yaşanan dehşetin ardından cani annenin yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, anneye kasten öldürme suçundan 2 kez idam cezası verdi.

    Irak'ta bir anne, 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne attı

    Irak’ta çocuklarını Dicle Nehri ne atan kadının cezası belli oldu #1

    Irak’ta çocuklarını Dicle Nehri ne atan kadının cezası belli oldu #2

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