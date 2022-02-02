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    Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı

    Irak federal polisi, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı.
    • AA
    • 02.02.2022 - 03:11
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    Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı

    Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarında DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlatan Irak federal polisinin, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiğini belirtti.

    Nuri, Hasa Vadisi kırsalındaki kamışlık alanda ise keskin nişancı tüfekleri bulunduğunu vurguladı.

    OPERASYON GENİŞLETİLECEK AÇIKLAMASI

    Iraklı yetkili ayrıca, Haşdi Şabi güçlerinin de destek verdiği operasyonun önümüzdeki günlerde genişletileceğini ifade etti.

    Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

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    DEAŞ'IN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

    DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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