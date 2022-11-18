Irak'ta gaz tankı patladı: 6 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKYB) bağlı Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patladığı kazada bilanço ağırlaşıyor.

6 ölü, 30 yaralı

Polis tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 30'a yükseldiği belirtildi.

3 ev tamamen yıkıldı

Polis ayrıca, patlamanın şiddetiyle en az 3 evin tamamen yıkıldığını, çok sayıda binanın ve en az 5 aracın da hasar aldığını aktardı.

İHA'nın haberine göre, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede can kaybının artmasından endişe duyuluyor.