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    Irak'ta gaz tankı patladı: 6 kişi hayatını kaybetti

    Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
    • 18.11.2022 - 00:11
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    Irak'ta gaz tankı patladı: 6 kişi hayatını kaybetti

    Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKYB) bağlı Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patladığı kazada bilanço ağırlaşıyor.

    6 ölü, 30 yaralı

    Polis tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 30'a yükseldiği belirtildi.

    3 ev tamamen yıkıldı

    Polis ayrıca, patlamanın şiddetiyle en az 3 evin tamamen yıkıldığını, çok sayıda binanın ve en az 5 aracın da hasar aldığını aktardı.

    İHA'nın haberine göre, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede can kaybının artmasından endişe duyuluyor.

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