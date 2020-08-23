Irak'ta göstericiler hükumet binasını ateşe verdi

Halepçe kentinde bir grup gösterici hükumet ve siyasi partilere ait binaları yaktı. Çıkan arbedede biri polis olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Irak'ta bulunan yerel kaynaklar, kendilerini "hükümet karşıtı göstericiler" olarak tanımlayan bir grubun, dün akşam saatlerinde Halepçe kent merkezinde, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile kaymakamlık, belediye ve trafik müdürlüğüne ait binalara taş atarak saldırdı.

RESMİ BİNALARDA BÜYÜK HASAR

Göstericilerin, taşlı saldırı sonrası ateşe verdiği belediye binası ve trafik müdürlüğüne ait binalarda büyük hasar meydana geldi.

KDP BİNASINA SALDIRI

Halepçe Belediye Başkanı Kwestan Ekrem, göstericilerin KDP binasına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

1'İ POLİS 6 YARALI

Binalara saldırılar sırasında gösterici grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede biri polis 6 kişi yaralandı.

KAYMAKAMLIK BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Halepçe ile eş zamanlı Süleymaniye vilayetine bağlı Kelar ilçe merkezinde de kaymakamlık binası ateşe verildi.

Yerel basına konuşan Kelar Kaymakamı Herdi Serkeft, hizmet binasının bir kısmı ile 2 resmi aracın yandığını aktardı.

BARZANİ'DEN TEPKİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin, olayların ardından Halepçe Valisi Azad Tevfik ile telefonda görüşerek kentteki durum hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Başbakanlık sitesinden yapılan açıklamaya göre, Barzani, hükümet ve siyasi partilere ait binalara saldırıyı "provokatif eylem" olarak tanımladı.

FAİLLERE YASAL İŞLEM

Göstericilerin barışçıl bir şekilde eylem yapmaya hakları olduğunu belirten Barzani, "Ancak kamu malına saldırıp yakmak suçtur. Failler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır." dedi.