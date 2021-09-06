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- Irak'ta Haşdi Şabi komutanı öldürüldü
Irak'ta Haşdi Şabi komutanı öldürüldü
Haşdi Şabinin önemli komutanlarından Asıf Hasan Kerim, Irak'ın Babil kentinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.
- AA
- 06.09.2021 - 03:27
Babil Emniyet Müdürlüğünden bir kaynağın bildirdiğine göre, Haşdi Şabi el-Cezire Operasyonları Komutanı Asıf Hasan Kerim, Babil vilayeti Ceref en-Nasr Nahiyesi'nde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kerim'in beraberindeki iki kişi ise yaralandı.
Adını vermek istemeyen kaynak, olayın meydana geldiği el-Uveysat bölgesinin, tamamıyla Haşdi Şabi kontrolünde olduğuna dikkati çekti.
Olayı henüz üstlenen olmadı.