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    Irak'ta hükümet binalarına roketli saldırı

    Cumhurbaşkanlığı oylaması önceci Bağdat'ta, hükümet binalarının bulunduğu yeşil bölgeye roketli saldırı düzenlendi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 12:42
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    Irak'ta hükümet binalarına roketli saldırı

    Irak Meclisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde gerginlik devam ediyor.

    Geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimlerden Sadr Hareketi birinci çıkmıştı.

    Ancak İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmayan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, geçen aylarda siyasetten çekildiğini açıklamış, grubundaki milletvekillerini de istifa ettirmişti.

    Bu gelişmenin ardından Sadr'ın İran destekli Şii rakipleri, eski Çalışma Bakanı Sudani'yi başbakan adayı göstermişti.

    Seçimlerin üzerinden bir yıl geçse de Şiiler arasındaki anlaşmazlığının neden olduğu derin siyasi kriz ve Kürtlerin cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşamaması yeni hükümetin kurulmasını engelliyor.

    Son alınan karara göre ise Cumhurbaşkanlığı seçimi 13 Ekim tarihi belirlendi.

    Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

    Başkent Bağdat'ta gergin seçim süreci için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

    Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü, akşam saatlerinden itibaren trafiğe kapatılırken, gece yarısından itibaren başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi planlanmıştı.

    Irak ta hükümet binalarına roketli saldırı #1

    Roketli saldırı düzenlendi

    Edinilen bir son dakika bilgisine göre ise gelip çatan seçim gününde saldırı gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanlığı oylaması öncesi başkentteki hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.


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