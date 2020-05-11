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    Irak'ta hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi

    Koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulanan Irak’ta, tedbirlerin hafifletilmesinin ardından ekonomik sebepler nedeniyle hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı.
    • DHA
    • 11.05.2020 - 19:18
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    Irak'ta hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta, koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından ekonomik sebepler nedeniyle 1 Ekim 2019’da başlayan protestolar tekrar alevlendi.

    Dün başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülkenin birçok noktasına yayıldı.

    POLİS GERÇEK MERMİ KULLANDI

    Yüzlerce Iraklı, yeni hükümetin kurulmasından birkaç gün sonra, daha iyi yaşam koşulları ve ülkenin siyasi sisteminin elden geçirilmesini talep etti. Protestoların en yoğun yaşandığı nokta ise Bağdat'ın merkezi oldu. Polisin biber gazı, tazyikli su ve gerçek mermi kullandığı belirtilen protestolarda, bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

    Irak'ta hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi İZLE

    HÜKÜMET BAŞKANLIĞI DEĞİŞTİ

    Öte yandan 8 Mayıs'ta Irak Meclisi’nden güvenoyunu alarak ülkenin yeni başbakanı olan Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi, protestolar nedeniyle Kasım 2019’da istifa eden Adil Abdülmehdi’den hükümet başkanlığını teslim aldı.

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