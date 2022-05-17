Irak'ı sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle hastanelere kaldırılanların sayısı 4 bine ulaştı.

Irak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

4 bin kişi hastaneye kaldırıldı

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 4 bin kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastanelere kaldırıldığı ve tümüne gereken tıbbi müdahalenin yapıldığı aktarıldı.

Irak'ta kum fırtınası VİDEO

Basra Havaliamanı'nda uçuşlar askıya alındı

İHA'nın haberine göre bazı bölgelerde görüş mesafesinin 300 metrenin altına düşmesine yol açan kum fırtınası nedeniyle uçuşların askıya alındığı Bağdat, Necef ve Süleymaniye havalimanlarında uçuşlar yeniden başlarken, Basra’da etkili olan fırtına nedeniyle Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındığı bildirildi.

Basra Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, görüş mesafesinin düşmesine yol açan kum fırtınası nedeniyle uçuşların hava koşulları düzelmesine kadar askıya alındığı kaydedildi.









