Irak’ta kum fırtınası: Ülke genelinde resmi tatil ilan edildi

Kum fırtınası nedeniyle bugün resmi tatil ilan edildi. Ülke havalimanlarındaki uçuşlar da askıya alındı.

Sık sık meydana gelen kum fırtınası, dün akşam saatleri itibarıyla ülke genelinde etkisini gösterdi.

Irak’ın batısında başlayan şiddetli kum fırtınası kısa sürede başkent Bağdat ve diğer kentlere yayıldı.

1 günlük resmi tatil ilan edildi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin talimatı üzerine iki gün sürecek ve tüm ülkeyi etkileyecek kum fırtınası nedeniyle Pazartesi günü tüm devlet daireleri ve okullarda resmi tatil ilan edildi.

Sağlık ve güvenlik hizmeti veren kurumlar ise tatil dışında tutuldu.

Uçuşlar ertelendi

Irak Ulaştırma Bakanlığı, kum fırtınasından dolayı tüm ülke havalimanlarındaki uçuşların askıya alındığı duyurdu. Eğitim Bakanlığı ise okullardaki sınavların salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Görüş mesafesi 1 km'ye kadar düştü

Akşam saatlerinden itibaren başlayan fırtınadan ötürü görüş mesafesinin 1 kilometrenin altına düşeceği ifade ediliyor.

AA'ya göre, Iraklı ilgili birimler, boğulma riski yaşanacağı için vatandaşları evden dışarı çıkmamaya çağırdı.