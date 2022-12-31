Süleymaniye'de düzenlenen motosiklet yarışını izlemek isteyen genç kız, ondan fazla erkeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde, dün motosiklet yarışı düzenlendi.

Motosiklet yarışını izlemek için giden genç kız, çevredeki ondan fazla erkeğin saldırısına uğradı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, onlarca erkeğin genç kıza tekme atarak saldırdıkları görüldü.

16 kişi gözaltına alındı



Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Süleymaniye polisi, genç kıza saldıran 16 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İHA'nın haberine göre; Süleymaniye Polis Müdürlüğü Sözcüsü Serkavt Ahmet Celal, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Kentteki Hovani bölgesinde genç kıza saldıran 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler bıçak ve keskin aletler taşıyorlardı.

Saldırıya uğrayan genç kızın sağlık durumuyla ilgili bilgimiz yok. Çünkü saldırıya maruz kalan kız şikayette bulunmadı ve edindiğimiz bilgilere göre kentin dışından gelmiş." dedi.

Irak'ta motosiklet yarışını izlemek isteyen genç kıza saldırdılar







