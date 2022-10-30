Irak'ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı

Bağdat'ta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bel-Bunuk bölgesinde patlama meydana geldi.

8 kişi yaşamını yitirdi

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine yetkililer ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.





Evler ve araçlar hasar aldı

İHA'nın haberine göre, olay yerinde bulunan bir çok araç ve evin patlamanın şiddetliyle hasar gördüğü belirtildi.





Araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti

Polis, patlamanın araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.



