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    Irak'ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı

    Bağdat'ta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
    • 30.10.2022 - 01:32
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    Irak'ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta bel-Bunuk bölgesinde patlama meydana geldi.

    8 kişi yaşamını yitirdi

    Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine yetkililer ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

    Irak ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı #1

    Evler ve araçlar hasar aldı

    İHA'nın haberine göre, olay yerinde bulunan bir çok araç ve evin patlamanın şiddetliyle hasar gördüğü belirtildi.

    Irak ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı #2

    Araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti

    Polis, patlamanın araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

    Irak ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı #3

    Irak ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı #4

    Irak ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı #5

    Irak ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı #6


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