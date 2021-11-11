Euro
11.3581
0.53%
Dolar
9.8963
0.56%
Altın
592.95
1.13%
Borsa
1.625
0.06%
Bitcoin
647.664
-3.91%
BTXN Coin
21.81
-5.13%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Irak’ta robot garsonların hizmet verdiği ilk restoran açıldı

    Irak’ta yemek servislerinin robot garsonlar tarafından yapıldığı ilk restoran açıldı.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 19:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak’ta robot garsonların hizmet verdiği ilk restoran açıldı

    Irak’ın Musul kentinde yemek servislerinin robot garsonları tarafından yapıldığı ilk restoran hizmet vermeye başladı.

    Musul’daki Mühendislik Fakültesi mezunları tarafından kurulan White Fox isimli restoran uzay filmlerini andıran dekorasyonu ve dokunmatik masalarıyla vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

    SİPARİŞİ ROBOT GARSONLAR GETİRİYOR

    Irak’ta bir ilk sayılan restoranda müşteriler siparişlerini masalara gömülü olan tabletlerden veriyor, ardından robot garsonlar siparişi masaya servis ediyor.

    Söz konusu robot garsonların yurtdışından getirildiği ifade edildi.

    Irak’ta robot garsonların hizmet verdiği ilk restoran açıldı

    Irak’ta robot garsonların hizmet verdiği ilk restoran açıldı #1

    Irak’ta robot garsonların hizmet verdiği ilk restoran açıldı #2

    Irak’ta robot garsonların hizmet verdiği ilk restoran açıldı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir