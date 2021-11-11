Irak’ta yemek servislerinin robot garsonlar tarafından yapıldığı ilk restoran açıldı.

Irak’ın Musul kentinde yemek servislerinin robot garsonları tarafından yapıldığı ilk restoran hizmet vermeye başladı.

Musul’daki Mühendislik Fakültesi mezunları tarafından kurulan White Fox isimli restoran uzay filmlerini andıran dekorasyonu ve dokunmatik masalarıyla vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

SİPARİŞİ ROBOT GARSONLAR GETİRİYOR

Irak’ta bir ilk sayılan restoranda müşteriler siparişlerini masalara gömülü olan tabletlerden veriyor, ardından robot garsonlar siparişi masaya servis ediyor.

Söz konusu robot garsonların yurtdışından getirildiği ifade edildi.

Irak’ta robot garsonların hizmet verdiği ilk restoran açıldı