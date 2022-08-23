Irak'ta Sadr destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi önünde çadır kurdu

Yargı binası önünde toplanan Sadr yanlıları, burada çadır kurarak eyleme başladı. Mahkeme, eylemciler hakkında yasal adım atılacağını söyledi. Başbakan Kazımi, Mısır ziyaretini yarıda kesti.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr oldu.

Sadr, hükümet krizinin çözümü için yargıdan Meclis'in feshedilmesini istedi.

Ancak Yüksek Yargı Konseyi, böyle bir yetkiye sahip olmadığını açıkladı.

Çadırlı oturma eylemi

Açıklama üzerine Sadr destekçileri, bu sabah Konsey binası önünde çadır kurarak oturma eylemi başlattı.

Yüksek Yargı Konseyi de gelişmeler üzerine toplanarak, kendisine bağlı tüm mahkemeler ile Federal Mahkeme'de adli işlemleri askıya alma kararı verdi.

Irak'ta Yüksek Yargı Konseyi önünde çadır kuruldu ViDEO

Mahkeme: Eylem, yargıya tehdit

Bağdat Birinci Karh Soruşturma Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Sadr destekçilerinin eylemi "yargıya yönelik tehdit" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Federal Mahkemeye yönelik tehdit suçlarını içeren deliller toplanmaya başlandı. Bunu yapanlar hakkında yasal kararlar alınacak." ifadelerine yer verildi.

"Husumetimiz yargıyla olmamalı"

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Sadr destekçilerinin eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Anayasa ve yasalara uygun, devlet ve kurumlarını koruyan gösterileri destekliyoruz. Ancak husumetimiz, anlaşmazlığa düştüğümüzde hepimizin başvuracağımız yer olan yargıyla olmamalı." dedi.

Söz konusu oturma eylemini "kanun dışı" olarak nitelendiren Konsey, yaşananlardan hükümet ile "göstericileri yönlendiren siyasi taraf" şeklinde tanımladığı Sadr'ı sorumlu tutmuştu.

Sadr: Yargı siyasallaştı

AA'nın haberine göre, Mukteda es-Sadr, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade ederek değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, dün yargının tüm siyasi taraflara karşı eşit mesafede olduğunu söylemişti. Sadr ise bunun gerçekte böyle olmadığını savunmuştu.

Başbakan Kazımi, Mısır ziyaretini yarıda kesti

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Sadr Hareketi destekçilerinin Yüksek Yargı Konseyi önündeki oturma eyleminden dolayı Mısır ziyaretini erken bitirme kararı aldı.

Irak için 'ciddi risk' uyarısı

Kazımi, "Yargı faaliyetleri askıya alınırsa ülke ciddi risklerle karşı karşıya kalır. Gösteri hakkı anayasada belirtilmiş. Ancak bu, devlet kurumlarını koruma çerçevesinde olmalı." dedi.

Başbakan Kazımi, tüm siyasi liderlere "ulusal diyalog" çağrısı yaptı. Kazımi, dün bir zirveye katılmak üzere Mısır’a gitmişti.

BM Temsilciliği: Devlet kurumlarına saygı gösterilmeli

Birleşmiş Milletler Irak Temsilciliği de göstericilere sağduyu çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Protestolar, demokratik haktır. Ancak devlet kurumlarına saygı gösterilmeli. Yargı Konseyi dahil bu kurumlar engel olmadan Irak halkına hizmet etmek için çalışmasını sürdürmeli." ifadelerine yer verildi.

Tutuklama kararı

Bu arada Yüksek Yargı Konseyi, Sadr Hareketi’ne bağlı eski milletvekili ve Hareketin lider kadrosundan Sabah es-Saadi ile Şeyh Muhammed es-Saadi hakkında yargıyı eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.