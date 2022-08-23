Petrol
97.4
0.95%
Euro
18.0085
0.17%
Dolar
18.128
0.35%
Altın
1.011
0.38%
Borsa
3111
0.00%
Bitcoin
389.525
-0.12%
BTXN Coin
5.40
-0.18%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Irak'ta Sadr destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi önünde çadır kurdu

    Yargı binası önünde toplanan Sadr yanlıları, burada çadır kurarak eyleme başladı. Mahkeme, eylemciler hakkında yasal adım atılacağını söyledi. Başbakan Kazımi, Mısır ziyaretini yarıda kesti.
    • 23.08.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'ta Sadr destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi önünde çadır kurdu

    Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr oldu.

    Sadr, hükümet krizinin çözümü için yargıdan Meclis'in feshedilmesini istedi.

    Ancak Yüksek Yargı Konseyi, böyle bir yetkiye sahip olmadığını açıkladı.

    Çadırlı oturma eylemi

    Açıklama üzerine Sadr destekçileri, bu sabah Konsey binası önünde çadır kurarak oturma eylemi başlattı.

    Yüksek Yargı Konseyi de gelişmeler üzerine toplanarak, kendisine bağlı tüm mahkemeler ile Federal Mahkeme'de adli işlemleri askıya alma kararı verdi.

    Irak'ta Yüksek Yargı Konseyi önünde çadır kuruldu ViDEO

    Mahkeme: Eylem, yargıya tehdit

    Bağdat Birinci Karh Soruşturma Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Sadr destekçilerinin eylemi "yargıya yönelik tehdit" olarak nitelendirildi.

    Açıklamada, "Federal Mahkemeye yönelik tehdit suçlarını içeren deliller toplanmaya başlandı. Bunu yapanlar hakkında yasal kararlar alınacak." ifadelerine yer verildi.

    "Husumetimiz yargıyla olmamalı"

    Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Sadr destekçilerinin eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Anayasa ve yasalara uygun, devlet ve kurumlarını koruyan gösterileri destekliyoruz. Ancak husumetimiz, anlaşmazlığa düştüğümüzde hepimizin başvuracağımız yer olan yargıyla olmamalı." dedi.

    Söz konusu oturma eylemini "kanun dışı" olarak nitelendiren Konsey, yaşananlardan hükümet ile "göstericileri yönlendiren siyasi taraf" şeklinde tanımladığı Sadr'ı sorumlu tutmuştu.

    Irak ta Sadr destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi önünde çadır kurdu #1

    Sadr: Yargı siyasallaştı

    AA'nın haberine göre, Mukteda es-Sadr, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade ederek değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

    Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, dün yargının tüm siyasi taraflara karşı eşit mesafede olduğunu söylemişti. Sadr ise bunun gerçekte böyle olmadığını savunmuştu.

    Başbakan Kazımi, Mısır ziyaretini yarıda kesti

    Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Sadr Hareketi destekçilerinin Yüksek Yargı Konseyi önündeki oturma eyleminden dolayı Mısır ziyaretini erken bitirme kararı aldı.

    Irak ta Sadr destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi önünde çadır kurdu #2

    Irak için 'ciddi risk' uyarısı

    Kazımi, "Yargı faaliyetleri askıya alınırsa ülke ciddi risklerle karşı karşıya kalır. Gösteri hakkı anayasada belirtilmiş. Ancak bu, devlet kurumlarını koruma çerçevesinde olmalı." dedi.

    Başbakan Kazımi, tüm siyasi liderlere "ulusal diyalog" çağrısı yaptı. Kazımi, dün bir zirveye katılmak üzere Mısır’a gitmişti.

    Irak ta Sadr destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi önünde çadır kurdu #3

    BM Temsilciliği: Devlet kurumlarına saygı gösterilmeli

    Birleşmiş Milletler Irak Temsilciliği de göstericilere sağduyu çağrısında bulundu.

    Yapılan açıklamada, "Protestolar, demokratik haktır. Ancak devlet kurumlarına saygı gösterilmeli. Yargı Konseyi dahil bu kurumlar engel olmadan Irak halkına hizmet etmek için çalışmasını sürdürmeli." ifadelerine yer verildi.

    Tutuklama kararı

    Bu arada Yüksek Yargı Konseyi, Sadr Hareketi’ne bağlı eski milletvekili ve Hareketin lider kadrosundan Sabah es-Saadi ile Şeyh Muhammed es-Saadi hakkında yargıyı eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.

    Irak ta Sadr destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi önünde çadır kurdu #4

    Irak ta Sadr destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi önünde çadır kurdu #5

    Irak ta Sadr destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi önünde çadır kurdu #6

    Irak ta Sadr destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi önünde çadır kurdu #7

    Irak ta Sadr destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi önünde çadır kurdu #8


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!
    CryptoTrade

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!

    Vedat Bilgin'den EYT açıklaması
    Ekonomi

    Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

    Adana’da tahta araba yarışı
    Yaşam

    Adana’da tahta araba yarışı

    Görüş Bildir